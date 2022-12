(Di martedì 27 dicembre 2022) È in corso di svolgimento l 'assemblea degli azionisti dellantus . Sul tavolo vari argomenti, tra i quali l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022, ma non solo. In questa occasione torna ...

Corriere dello Sport

In questa occasione torna anche a parlare il presidente dimissionario Andrea...La 'Gazzetta dello Sport' apre con l'annuncio di Lautaro Martinez che allontana le voci di un:... E oggi le verità di'. Novità di mercato sull'altra sponda del Po: 'Toro, ti mando Barath' e ... L'addio di Agnelli: "Dimettermi non è stato facile. La Juve viene prima di tutto" Andrea Agnelli cederà ufficialmente la presidenze della Juventus a Gianluca Ferrero il 18 gennaio, nel discorso di benvenuto agli azionisti motiva il suo addio alla società bianconera. «Dimettermi non ...Assemblea degli azionisti in corso in casa Juventus, prende la parola Andrea Agnelli nell'ultimo atto da presidente uscente ...