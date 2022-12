Infortunio Vlahovic | l’attaccante tiene in ansia la Juve | le sue condizioni

(Di martedì 27 dicembre 2022) Se da una parte ci sono dei graditi ritorni dall’altra bisogna fare i conti con l’di, il serbo preoccupa per le sueSe da una parte ci sono dei graditi ritorni dall’altra bisogna fare i conti con l’di, il serbo preoccupa per le sue. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,dellantus non si sta allenando con il resto del gruppo e sarebbe in dubbio per la partita contro la Cremonese. Il serbo deve risolvere i problemi con la pubalgia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come non citare Leandro Paredes e, in parte Dusan, ma soprattutto, Paul Pogba , che ha sbagliato tutto dopo l'estivo, rimandando l'operazione creando problemi alla Juve e ...Incertezza sul futuro di Dusan, trae possibile addio alla Juventus: la scelta è già stata fatta Difficile rivedere Dusanin campo dal primo minuto alla ripresa del campionato. Il bomber serbo con ogni ... Infortunio Vlahovic: quando torna e quante partite salta Arrivano notizie importanti sulla Juventus e l'infortunio di un suo calciatore, in vista della ripresa del campionato, Allegri è sorpreso.Il serbo non ha ancora smaltito la pubalgia che lo ha condizionato nel rendimento anche ai Mondiali. A rischio per la gara con la Cremonese.