Honor Pad V8 Pro | ufficiale con display da 144Hz e 8 altoparlanti

(Di martedì 27 dicembre 2022) Èla presentazione del fantasticoPad V8 Pro, il nuovo tablet top di gamma del brand cinese dotato di caratteristiche di elevato livello. Il dispositivo oltre a presentare undadi frequenza di aggiornamento, il settore audio è quello che colpisce maggiormente, infatti: troviamo ben 8, tutti perfettamente suddivisi per basse, medie e alte frequenze, in maniera tale da ottenere un suono bilanciato. Andiamo a vedere insieme quali sono gli altri dettagli tecnici che troviamo a bordo del nuovo Pad. L’Pad V8 Pro è alimentato da un processore Dimensity 8100 di MediaTek, a cui sono state abbinate memorie di punta. Unica pecca riguarda il sistema operativo: infatti, l’ultima interfaccia utente Magic OS 7.0 non è basata su Android 13. I colori ...

HDblog

Insieme a80 GT è stato presentato ancheV8 Pro , il tablet di punta della gamma. Le specifiche di alto livello per il segmento non mancano. Più che il (notevole) display da ben 144 Hz di refresh rate, a impressionare è la ...Insieme al nuovo80 GT , il produttore cinese ha annunciato il tabletV8 Pro . Si tratta in pratica di una versione migliorata di8 (visibile nell'immagine) venduto anche in Italia. Leggendo le caratteristiche tecniche si deduce che il dispositivo è stato progettato specificamente per lo streaming e l'intrattenimento ... Honor Pad V8 Pro ufficiale: display a 144 Hz e ben 8 altoparlanti ... Il primo tablet con refresh rate a 144 Hz è targato Honor. Arriva ufficialmnte Honor Pad V8 Pro con Dimensity 8100 e display IMAX a 144Hz.Il nuovo Honor Pad V8 Pro ha uno schermo da 12,1 pollici (2560x1600 pixel) con certificazione IMAX Enhanced e refresh rate di 144 Hz.