Ballando con Le Stelle | Luisella Costamagna furiosa con Selvaggia Lucarelli | “Non ascolto la spazzatura Non posso tapparmi le orecchie di fronte a chi offende persino i miei cari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Pov: è venerdì pre vigilia di Natale, sta per andare in onda la finale di “con le” e sei felice. Ecco, diciamo che all’interno del Teatro Delle Vittorie, tutto si può dire tranne che sia stata respirata serenità. La puntata che è andata in onda ha determinato di fatto una rottura tra la produzione e. E se Lorenzo Biagiarelli ha scelto di non presenziare in studio, la giudice ha tentato in tutti i modi di evidenziare i problemi di questa edizione. I vincitori sono statie Pasquale La Rocca. Quest’ultimo dal 2019 ha già vinto tutte e 3 le edizioni dia cui ha partecipato in Europa.durante la trasmissione ha ricordato che la coppia è rientrata in gara dopo l’infortunio di ...