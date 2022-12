Amadeus | “Madame ad oggi è in gara a Sanremo”

(Di martedì 27 dicembre 2022) MILANO – “In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Adè in, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano”. E’ quanto ha detto(foto), durante la sua partecipazioneal programma radiofonico “The Flight” di Rtl 102.5, intervenendo come direttore artistico sulla vicenda che vede coinvolta la cantante vicentina coinvolta nell’indagine sulle false vaccinazioni anti-Covid. L'articolo L'Opinionista.

Corriere della Sera

