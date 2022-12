A 67 anni ha 102 figli e 568 nipoti | ‘Aiuto | non so come mantenerli’

(Di martedì 27 dicembre 2022) In Uganda la poligamia è legale e ne sa qualcosa Musa Hasahya che ha 102e 568. Il 67enne ha rilasciato un’intervista al Sun: “Con l’aumento del costo della vita nel corso degli, il mio reddito è diventato sempre più basso. La mia famiglia si è allargata al punto che ora è difficile sfamare tutti“. Ancora: “Ho sposato una donna dopo l’altra, non sosi possa vivere con una sola moglie. Tutte le mie consorti vivono nella stessa casa”. In Uganda, l’uomo con 102e 568La più giovane tra le donne che Hasahya ha sposato, Zulaika, è mamma di 11ma al tabloid britco ha spiegato: “Ho deciso di prendere la pillola anticoncezionale. Abbiamo difficoltà economiche e non possiamo più avere”. A ...

Ravennawebtv.it

Lo scorso anno si indicava come data il 2030, duefa il 2028: segno che le cose non stanno ... Già quest'anno la ricchezza globale, a quotatrilioni di dollari , è frenata dal ristagno cinese e ...Ospite oggi pomeriggio di 'The Flight' su RTL.5, ai microfoni dell'emittente il conduttore e ... tra queste anche la campionessa del tennis Camila Giorgi, 30. I nomi di Madame e della Giorgi ... Nonna Iolanda compie 102 anni. La dedica dalla nipote poetessa Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misu ...In Uganda la poligamia è legale e ne sa qualcosa Musa Hasahya che ha 102 figli e 568 nipoti. Il 67enne ha rilasciato un’intervista al Sun: “Con l’aumento del costo della vita nel corso degli anni, il ...