Taiwan | maxi incursione della Cina con 71 aerei da combattimento e sette unità navali

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Laaumenta la pressione militare sucon 71danei pressi dell’isola nelle ultime 24 ore in risposta all’approvazione del budget per la Difesa di...

Corriere della Sera

Il viaggio della speaker della Camera Usa, vista come una provocazione massima dal regime cinese, ha scatenato manovre militari senza precedenti intorno a. La crisi tra Pechino e Washington, ......l'assemblea degli azionisti nella quale peraltro è stata approvata la distribuzione di un... secondo la quale l'operazione sarebbe appunto frutto di una joint venture col colosso dinoto ... Taiwan, la Cina alza in volo 71 aerei da combattimento: maxi incursione nello spazio aereo di Taipei Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Sale ancora la tensione: esercitazioni militari di Pechino contro l’isola indipendente. Superata la zona cuscinetto, anche sette navi in azione. Allerta a Taipei ...