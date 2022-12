Agenzia ANSA

E' salito a 15 il numero delle persone uccise in seguito all'esplosione, avvenuta ieri nei pressi di Johannesburg in, di un'autocisterna di gas e carburante danneggiata a Boksburg, a circa 40 chilometri a est di Johannesburg. Lo ha annunciato questa mattina il ministro della Salute Joe Phaahla durante una ...I video amatoriali che circolano sui social mostrano un'enorme palla di fuoco chesotto il ponte. L'autocisterna era probabilmente troppo alta per passare sotto il cavalcavia. L'autocisterna, ... Sudafrica, esplode un'autocisterna nei pressi di Johannesburg: almeno 15 morti - Mondo E' salito a 15 il numero delle persone uccise in seguito all'esplosione, avvenuta ieri nei pressi di Johannesburg in Sudafrica, di un'autocisterna ...È salito a 15 il numero delle persone rimaste uccise in Sudafrica dopo l’esplosione di un’autocisterna vicino a a Johannesburg. Il nuovo bilancio è stato fornito dal ministro della Salute, Joe Phaahla ...