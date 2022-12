Pianeta Milan

Inter e Juventus pronte a sfidarsi per uno dei miglioridel Mondiale appena concluso: nel suo attuale club non c'è spazio La lotta senza quartiere ...nella Supercoppa italiana contro il. A ...... però, molti altri grandidella nostra Serie A. Come non citare Leandro Paredes e, in parte ... che sta lavorando al massimo per togliersi ancora qualche soddisfazione e aiutare ilalla ... Milan, talenti emergenti: Camarda brucia le tappe a suon di gol Giugno rischia di essere un mese piuttosto burrascoso per Stefano Pioli, che dovrà fronteggiare non pochi problemi a livello contrattuale ...Inter e Juventus pronte a sfidarsi per uno dei migliori talenti del Mondiale appena concluso: nel suo attuale club non c'è spazio ...