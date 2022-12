Ladispoli | gli Istituti Atlante donano 6 tablet agli anziani

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 dicembre 2022)– “Glipotranno utilizzare questi strumenti anche per integrare le loro relazioni sociali”. Con queste Biagio Camicia, delegato alla Formazione e politiche per lavoro, ha annunciato che questa mattina, sono stati consegnati al Centro, dono degli. “Ringrazio glie l’altro socio fondatore Francesco Crimaldi – ha proseguito Camicia – per aver accolto questa bella idea. L’anno che verrà sarà un anno di grandi iniziative di formazione gratuita per i cittadini”. Alla consegna deipresenti il sindaco Alessandro Grando e il delegato alla Politiche sociali, Fiovo Bitti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...