Iran | gli agenti del regime uccidono una ragazzina di 12 anni

Un crimine, l'ennesimo:attivisti indenunciano l'ennesima crudeltà degli agenti del regime. Sui social network circola la notizia della morte, avvenuta il giorno di Natale, di Saha Etebari, una bambina di 12 anni, ...... l'organo delle forze dell'ordine impiegato per far rispettare le stringenti regole morali e di decoro in vigore in. Oltre alla capitale Teheran ,altri centri di queste proteste sono ... Iran, gli attivisti denunciano: "Uccisa una bambina di 12 anni" Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007) Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo indi ...Iran, la repressione del governo continua. Si apprende che la famiglia Daei è stata minacciata e la 12enne Etebari uccisa dalla polizia.