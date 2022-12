Ciclocross | Van der Poel vince a Gavere e allunga su Van Aert e Pidcock in classifica

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Mathieu van derl’undicesima tappa della Coppa del Mondo diandata in scena sul tracciato fangoso di, in Belgio. L’olandese si è imposto di forza, facendo la differenza con un’accelerazione che ha chiuso la tappa nel corso del quinto giro dei sei previsti, travolgendo i due grandi avversari annunciati alla vigilia. Il britannico Thomase il belga Wout vansi sono dovuti arrendere al cospetto dello scatenato 27enne, capace di conquistare la terza vittoria stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quelli di Hulst e Anversa. L’alfiere della Alpecin-Fenix ha trionfato con 27 e 54 secondi di vantaggio proprio sui principali inseguitori, Wout van(Jumbo-Visma) e 54” su Thomas...

16:19 LA TOP FIVE DELLA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO DOPO 11 GARE 1 - LAURENS SWEEK (BEL) 308 PUNTI 2 - MICHAEL VANTHOURENHOUT (BEL) 287 3 - ELI ISERBYT (BEL) 249 4 - LARSDER HAAR (NED) 226 5 - NIEL VANDEPUTTE (BEL) 178