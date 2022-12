Ascoli | Bucchi | “Poca precisione in campo | ma gara equilibrata da 0-0”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il tecnico dell’, Cristian, ha commentato la sconfitta subita in campionato contro la Reggina. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “inoggi, non è stata una partita da ricordare dal punto di vista tecnico. Tuttavia c’è stato molto equilibrio e il risultato più giusto sarebbe stato 0-0. La Reggina ha portato a casa i tre punti con gli episodi, senza mai tirare in porta. Ci è mancata furbizia”. Poi ha aggiunto: “Siamo stato davvero sfortunati nelle ultime partite, ma nulla è compromesso. Dobbiamo però imparare a vincere anche le partite sporche, quelle in cui non si gioca benissimo”. SportFace.