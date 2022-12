Storie d’amore e solidarietà a “Dalla parte degli animali” di Natale

Leggi su lopinionista

(Di domenica 25 dicembre 2022) Una puntata scintillante, rivestita di rosso natalizio, all’insegna della bontà, con uno sguardo sull’anno che sta per finire. Vedremo i tanti cagnolini sfortunati che attendono un’adozione del cuore, gli amici pelosi e simpaticissimi di tanti vip, i numerosi cani eroi già ospiti graditissimi nello studio cascina e i tantiselvatici salvati nel Cras Stella del Nord. Un girotondo di buoni sentimenti, spruzzati di zucchero, per trascorrere undolcissimo davanti alla tv, con la nuova puntata di “”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: il programma che regala una nuova vita e tanto amore a tutti gli ...