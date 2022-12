Morto Franco Frattini | ex ministro con Berlusconi Mattarella | «Protagonista di alto profilo» Meloni | «Perdo un amico»

la Repubblica

Commenta per primo Si è spento nella notte della vigilia di Natale a soli 65 anniFrattini . Era al centro della politica del nostro stato da tantissimo tempo, fu Ministro degli Esteri nel Governo Berlusconi IV, fu eletto soltanto 6 mesi fa come Presidente del Consiglio di ...Numerosi i ricordi dei rappresentanti delle istituzioni: "Apprendo con enorme dispiacere la notizia della scomparsa diFrattini - ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa - ... Morto Franco Frattini, ex ministro di Berlusconi: da gennaio scorso presidente del Consiglio di Stato È stato anche vicepresidente della Commissione Ue, dal 14 gennaio era presidente del Consiglio di Stato. È entrato nel totonomi per il Colle prima della riconferma di Mattarella ...La scomparsa di Franco Frattini sabato 24 dicembre ha lasciato un vuoto nella politica italiana. "La morte del Presidente Franco Frattini ...