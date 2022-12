Il Natale green di re Carlo III | dal primo discorso al ricordo di Elisabetta

La Svolta

Le stazioni della Granda si preparano per le attese vacanze di: le abbondanti nevicate di inizio mese hanno portato grande entusiasmo agli appassionati e ...ad una completa transizione, ...Papa: non è veramentesenza i poveri CATTURATO Bologna, tenta di uccidere la ex moglie e fugge A VICENZA Camila Giorgi e Madame indagate per falsipass Diffusa dal 25 dicembre al 7 gennaio Allarme incidenti ... Quest'anno voglio un Natale green Feste di Natale e Santo Stefano all'insegna di una solida alta pressione sub-tropicale che vede al suo interno una massa d'aria decisamente mite per la fine di dicembre.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...