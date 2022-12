I must delle capitali europee

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 25 dicembre 2022) Volete organizzare un bel viaggio in Europa, ma non sapete quale capitale scegliere? Certo, non possiamo biasimarvi: il Vecchio Continente è un’ottima alternativa per chi è in cerca di emozioni e svago, che sia per i suoi monumenti ricchi di storia, per l’incommensurabile bellezza artistica di cui si fa vanto o per le succulente prelibatezze della sua variegata gastronomia. Qualunque sia la ragione che vi spinge a partire, Civitatis vuole aiutarvi a prendere quest’ardua decisione nel migliore dei modi, selezionando per voi iassolutamente da non perdere. Pronti a viaggiare insieme a noi? Amanti dell’arte? Apriamo le danze con unper gli appassionati d’arte, Londra. Difatti, l’iconica Big Smoke ...