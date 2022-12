Giulia De Lellis | intimo e pizzo rosso | si vede tutto | Natale da svenire | Guarda

(Di domenica 25 dicembre 2022) Provocazioni difirmateDe. L'influencer, classe 1995, si mostra infatti inproprio in occasione delle feste. Un completino che èun programma, tra lacci, lacciuoli, pizzi e viste assolutamente proibite. Recentemente, la Desi è espressa sul tema della "body acceptance", l'accettazione del proprio corpo, e lo ha fatto rivelando di aver seguito un percorso di psicoterapia ed accettazione dei propri difetti, anche se francamente non se ne scorgono poi così tanti. In particolare,Deaveva mostrato ai suoi oltre 5 milioni di followers i segni dell'acne, insomma i brufoli: "Volevo solo dirvi che se vi fa soffrire, ogni tanto piangere ed urlare, fatelo! È normale. Se volete ...

Tag24

Da cosmopolitan.comDEDe, Classe 1995, l'influencer scelta (anche) da Tezenis come testimonial per la nuova campagna natalizia, si è sempre espressa in modo limpido con la sua community sul tema della ...Restano un must, ad esempio, per GHD, che in occasione delle feste 2022 ha studiato un hair look insieme aDe. Minimal, ma di grande impatto, consiste in una coda leggermente mossa , ... Giulia De Lellis età, fidanzato, patrimonio, malattia della famosa ... Elodie e Andrea Iannone continuano a vivere la loro vita di coppia insieme e, se si concedono qualche 'sgarro' alla ...Donna di una bellezza travolgente; Giulia De Lellis sa benissimo come mandare completamente fuori di testa tutti i suoi fan.