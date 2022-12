Gazzetta – Mercato Premier League | Cunha al Wolverhampton | anche Felix in Inghilterra

(Di domenica 25 dicembre 2022) 2022-12-25 21:31:48 Arrivano conferme dalla GdS: Ufficiale l’uscita dall’Atletico Madrid del brasiliano. Il portoghese lo seguirà a breve, base della trattativa: prestito oneroso, senza riscatto È ufficiale il trasferimento in prestito al, ultimo in classifica in, dell’attaccante brasiliano dell’Atletico Madrid Matheus. Il 23enne brasiliano era arrivato in Spagna nel 2021 dall’Hertha Berlino per 26 milioni di euro, ma ha poco impressionato Diego Simeoneperché dopo le sette reti della scorsa stagione, nell’attuale non ha mai segnato in 17 presenze. La sua partenza è definitiva, perché l’accordo prevede l’obbligo di riscatto.— Dall’Atletico sta per partire verso l’il portoghese ...

La Gazzetta dello Sport

...per primo L'Inter dovrà mettere a segno una cessione importante in questa sessione di, per ... Lo riporta ladello Sport .È ufficiale il trasferimento in prestito al Wolverhampton, ultimo in classifica in Premier League, dell'attaccante brasiliano dell'Atletico Madrid Matheus Cunha. Il 23enne brasiliano era arrivato in ... Milan, un attacco da svecchiare: tutte le punte sul taccuino di Maldini Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Mercato ora per ora Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe pronto ad alzare l'offerta Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe pronto ad alzare l'offerta per il rinnovo di Rafael Lea ...