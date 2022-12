Frana a Genova | per alcuni sfollati Natale in albergo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Continua il lavoro dei vigili del fuoco aper lacaduta in via Posalunga a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. 46 glicostretti a trascorrere ilfuori casa. Dopo aver interdetto l'area ed evacuato l’edificio a ridosso del cedimento, sono in corso sorvoli sulla zona colpita dal maltempo per valutare il rischio di nuovi distacchi di massi.

La Repubblica

L'abitazione del civico 46 di via Posalunga, nel popolare quartiere di Borgoratti ache ieri, durante lacaduta ieri mattina a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi è stato sventrato da alcuni grandi massi, era vuoto: infatti era stato evacuato in via ...Domani potranno rientrare nelle loro abitazioni per riprendere alcuni loro beni. La zona colpita dallo smottamento è sotto controllo Genova, frana in via Posalunga, evacuate 46 persone: la montagna crolla a ridosso di due palazzi Domani sarà l’ultimo giorno i cui i residenti sfollati potranno rientrare nelle loro abitazioni, con la scorta dei vigili del fuoco, per riprendere alcuni beni di necessità ...Domani potranno rientrare nelle loro abitazioni per riprendere alcuni loro beni. La zona colpita dallo smottamento è sotto controllo Continua il lavoro dei vigili del fuoco a Genova per la frana cadut ...