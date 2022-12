Cena con delitto | tutti pazzi per il maglione di Chris Evans tranne Daniel Craig | “Non ne sapevo niente”

Leggi su screenworld

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il celebreindossato dainconha attirato enorme attenzione nei confronti del film di Rian Johnson. Soltanto, però, sembra non sapere nulla di quanto accaduto e, soprattutto, non capiredel motivo per cui questocontinui a essere al centro dell’attenzione mediatica. Come riportato da The Hollywood Reporter, nel corso di un’intervista a BBC Radio 1 distribuita giovedì sui social media,, protagonista di entrambi i film di Knives Out nei panni dell’imperturbabile detective Benoit Blanc, ha rivelato di non aver mai capito perché ila maglia color crema che il personaggio di...