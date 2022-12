Tampone o cenone Ma devo proprio fare il test anche quest' anno? Il dilemma in famiglia

Adnkronos

Dodici mesi fa c'erano le file fuori dalle farmacie, ora poche richieste per l'esame fai da te . I virologi insistono: bisogna sapere se si è infetti. L'ombra del senso di colpa sul Natale ...Milano, 23 dic. - Ilpre -'di sicuro se si deve andare da un anziano fragile, a mio avviso potrebbe essere utile farlo, nelle 48 ore o anche prima'. A evidenziarlo all'Adnkronos Salute è il virologo ... Natale, Bassetti: "No a tampone prima del cenone, basta giocare all'allegro infettivologo" Dodici mesi fa c’erano le file fuori dalle farmacie, ora poche richieste per l’esame fai da te . I virologi insistono: bisogna sapere se si è infetti. L’ombra del senso di colpa sul Natale normale ...Milano, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Il tampone pre-cenone "di sicuro se si deve andare da un anziano fragile, a mio avviso potrebbe essere utile farlo, nelle 48 ore o anche prima". A evidenziarlo all ...