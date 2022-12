Soule addio alla Juventus | scambio in Serie A

(Di sabato 24 dicembre 2022) Lacontinua a monitorare profili interessanti in vista del futuro: possibili addii eccellenti a partire da gennaio comeIl talentuoso giocatore argentino, Matias, potrebbe così andare via… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Rockol.it

Una critica condivisa anche dai tifosi sui social che chiedono il suo. Calciomercato Juventus,... 2022 È un'amichevole e va bene ma #mckennie va fatto diventare un PR solamente, Bene ##...Nei piani dei bianconeri, infatti, a gennaio dovrà arrivare un esterno (Odriozola resta uno dei nomi seguiti) e un centrale di difesa, in caso didi Rugani. Attesi aggiornamenti anche in ... Addio a Thom Bell, uno dei padri del Philly Soul La Juventus valuta la cessione a titolo temporaneo di Soulé: due squadre di Serie A interessate al fantasista argentino ...Per la Juventus si fa sempre più vicino l'addio del proprio gioiello a gennaio: il bianconero a sorpresa va alla Sampdoria.