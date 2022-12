Si schianta con la sua auto | morto 42enne nel teramano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 24 dicembre 2022) Teramo - In un incidente sulla strada provinciale 18, è deceduto Ernesto Ferrilli, un uomo di 42 anni, che era alla guida di una Toyota Aygo, nei pressi della frazione teramana di Varano, quando per cause al vaglio degli inquirenti il mezzo avrebbe urtato violentemente contro il bordo stradale per poi ribaltarsi sulla carreggiata, causando la morte del. Sul luogo del sinistro avvenuto intorno alle 15,30, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo attraverso il cofano posteriore e hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. L'rità giudiziaria harizzato la rimozione del corpo, poi portato all'obitorio. Sul posto, oltre alla polizia locale di Teramo, che ha effettuato i rilievi dell'incidente. Sul posto anche personale sanitario del 118, ...