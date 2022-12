“Scalvini in uscita dall’Atalanta?” | la risposta di Percassi gela Inter e Milan

Leggi su rompipallone

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il presidente dell’Atalanta, Antonio, ha rilasciato una lungavista a L’Eco di Bergamo. Sono stati toccati sia temi di campo, che temi legati al mercato. Decisa lasul gioiello nerazzurro, il presidente ha infatti assicurato che non verrà assolutamente ceduto a gennaio: “Mercato? La realtà è fluida e complicata. Le cose cambiano molto rapidamente e anche più volte. Noi ci siamo, ma non ha senso fare previsioni o annunci. Abbiamo le idee chiare, ma niente dipende solo da noi. Le assicuro cheadesso non si muove da Bergamo, è il simbolo dei ragazzi di Zingonia che crescono. Non si muove neppure Ruggeri, vogliamo capire le sue potenzialità e il mister è la persona giusta per esaltarle. Ma non serve andare nei dettagli adesso. Il mercato durerà fino al 31 ...