Sanremo 2023 | una Big in gara è indagata per falsa vaccinazione contro il Covid | rischia l’esclusione dalla kermesse?

(Di sabato 24 dicembre 2022) È notizia di pochi minuti fa: la cantante vicentina Madame (nome d’arte di Francesca Calearo, 20 anni) e la tennista professionista Camila Giorgi, 30 anni, sono coinvolte nell’indagine avviataProcura della Repubblica di Vicenza su false vaccinazioni anti-, che a febbraio aveva portato all’arresto di tre persone, di cui due medici. La cantante, così come la tennista e le altre persone coinvolte, sono accusate di falso ideologico, a causa della presunta irregolarità nella procedura di ottenimento del Green Pass. Così come riporta l’Ansa, Madame è nella lista dei clienti di uno dei medici arrestati, ma non è sua paziente. Secondo l’ipotesi d’indagine, potrebbe essersi recata appositamente nello studio di Vicenza per ottenere il Green pass pur non essendosi sottoposta allae proprio per evitarla. In realtà, è da ...