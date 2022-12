(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) - Viaallacon 197 sì e 129 no. La legge di Bilancioora al, che la esaminerà dal 27 dicembre. Ildeve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Nella serata di ieri il governo aveva incassato la fiducia con 221 voti favorevoli e 152 contrari. “Ore 6.46, abbiamo appena approvato la Legge di Bilancio cheora al. A dispetto dei detrattori abbiamo allestito unada 35 miliardi dedicata alla crescita e alla necessità di mettere in sicurezza imprese e famiglie alle prese col caro energia”, dice Nazario Pagano, presidentecommissione I ...

L'Aula di Montecitorio ha approvato il testo della legge di bilancio che ora passa al Senato, dove sarà esaminato dal 27 dicembre. Ci sono misure contro il caro energia, il fisco, il cuneo fiscale, ...... il testo dellapassa al Senato,dove dovrebbe essere convertito in legge. Tra le principali misure del provvedimento, quelle contro il caro energia per i primi 3 mesi del, con lo ... Manovra 2023, via libera della Camera: il testo passa al Senato Le novità nell'ultima versione della Manovra: pensioni e stipendi più alti, sostegni per le famiglie, giù l'Iva per il pellet, cartelle stracciate fino a mille ...Interventi per circa 40 miliardi, tra maggiori spese e minori entrate, di cui circa la metà vanno ad incrementare il deficit del 2023. Sostanziale via libera da parte della ...