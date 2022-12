Ida Platano | come trascorrerà Natale? Sicuramente non come nel 2019!

(Di sabato 24 dicembre 2022) La dama più amata di Uomini e Donne quest'anno vivrà undiverso da quello del 2019: ecco perché. L'assenza di Idaall'interno del programma di Maria De Filippi si fa sentire. La donna è entrata a far parte dello studio ben 5 anni fa e da quel momento la sua storia con Riccardo ci ha 'perseguitato'. Forse questo è un termine troppo forte per definire il percorso dei due volti noti di Uomini e Donne ma anche gli opinionisti in studio e spesso anche Maria hanno avuto l'impressione di assistere sempre alle stesse dinamiche. Poco prima di novembre, Maria aveva mandato in onda un filmato dove ancora una volta litigavano. Riccardo provava ad avvicinarsi ma alla chiusura della sua ex partiva una sfuriata di gelosia al quale la donna cercava di rimediare rincorrendolo a sua volta. Secondo la padrona di casa i due, ...

Il bellissimo annuncio Nonostante lo scetticismo generale su questa coppia, trae Alessandro Vicinanza sembra procedere tutto per il meglio. Di recente hanno festeggiato i loro primi due ...... non nascondendo di essere rimasta delusa dall'atteggiamento dell'ex protagonista del trono over, che nel 2021 fu travolto dalle critiche per essersi rifiutato di uscire con: Gli utenti ... Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano il loro secondo mesiversario Consegna speciale per Ida Platano: il salernitano pronta a sorprenderla a Natale Per Alessandro Vicinanza quest’anno Babbo Natale è tornato ...L’appello della bresciana ad Alessandro Vicinanza: spera di passare Natale con lui Dopo aver superato tante peripezie, Ida Platano ha detto addio a ...