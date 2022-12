Ha infranto molte barriere di genere | ma Oksana Lyniv considera come vera missione speciale quella per la sua Ucraina

Leggi su iodonna

(Di sabato 24 dicembre 2022) «Quando ascolti Rossini hai la sensazione che si apra una porta ed entri la luce del sole! Ti senti abbracciato dal calore, il tuo cuore inizia a sorridere. La vita può essere anche leggera e gioiosa». Si illumina il viso diquando parla di Le Comte Ory, uno dei quattro titoli scelti per la stagione 2023 del Teatro Comunale di Bologna, di cui – prima donna al vertice di una Fondazione lirico-sinfonica italiana – è direttrice musicale. «In tempi d’oscuritàquesti la musica ha molto da darci. E da insegnarci: è un linguaggio che passa direttamente da cuore a cuore, non ha bisogno di traduzione. Mette in connessione giovani e anziani, ricchi e poveri, persone delle più svariate nazionalità. Essere musicista per me è un po’essere un dottore per l’anima». Leggi ...