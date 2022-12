Gf Vip | discusso ex concorrente distrutto dalle continue critiche | “Mi sono trasferito al di là dell’oceano per cercare risposte”

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 dicembre 2022) Fin dalla sua partecipazione a Temptation Island, un ex Vippone della scorsa edizione del Grande Fratello Vip è stato travolto da innumerevolisocial. Il suo rapporto con la sua ex Valentina Nulli Augusti è sempre stato al centro di molte, alcune anche al vetriolo. Tutto si può dire di Tommaso Eletti, ma non che non sia stato uno dei protagonisti più discussi del reality delle tentazioni. Di recente, diversi hater hanno continuato a insultarlo. Esausto, nelle ultime ore ha pubblicato uno dei tanti commenti ricevuti su Instagram: Questo ragazzo ha dei seri problemi, è ossessionato. Mi auguro che i genitori guardino la trasmissione e al suo rientro spero per lui presto, trovino un’altra vacanza. Ma stavolta in un reparto ospedaliero (di recupero). Ne ha veramente bisogno. Tommaso Eletti ha replicato scrivendo un lungo post: Questi ...