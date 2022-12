GF Vip | Dana Saber terrorizzata | “C’era un demone con la faccia da mucca”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Stamattina a colazione, mentre chiacchierava con i coinquilini del Grande Fratello Vip 7 Luca Onestini e Davide Donadei, la nuova concorrenteha confessato loro impaurita di aver visto in piena notte uncon ladaseduto sulla sua valigia. Increduli e divertiti, i due ragazzi le hanno fatto presente che probabilmente era un incubo, ma la modella marocchina è parsa molto sicura di quanto visto. GF Vip 7,e ilcon ladaNella notteavrebbe visto “unnero con ladasulla mia valigia”. La ragazzo lo ha raccontato ad altri coinquilini tra cui Luca ...

Sta facendo discutere infatti l'entrata diall'interno della casa per alcune sue dichiarazioni. GfAnticipazioni, nessun eliminato Nella puntata di lunedì non ci sarà alcuna eliminazione. I ...Grande FratelloSaber sarà squalificata Le dichiarazioni al GFdiSaber su Putin hanno provocato un'ondata di indignazione tra i telespettatori. Superfluo spiegare perché abbiano ... "Grande Fratello Vip" è scontro aperto tra Dana Saber e Milena Miconi Gf Vip 7, Dana Saber sconvolge: "Putin è il mio uomo ideale, lo amo" Dana Saber è al Fratello Vip 7 da poco più di tre giorni ma si è già resa protagonista di… Leggi ...