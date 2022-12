EO | la recensione | non si sevizia un asinello

Leggi su movieplayer

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ladi EO, film di Jerzy Skolimowski con protagonista un asino: novello Ulisse, in viaggio per l'Europa mostra un'umanità maggiore di tanti esseri umani. In sala. Se, leggendo il titolo del nuovo film di Jerzy Skolimowski (che si pronuncia "ih-oh"), avete pensato al personaggio di Winnie the Pooh, non sbagliate: il protagonista è effettivamente un asino. Fatta questa considerazione infantile, ladi EO, il nome dell'animale, non può che partire da due informazioni trite e ritrite: la pellicola è stata presentata in concorso al Festival di Cannes 2022, dove ha vinto il Premio della giuria (ex aequo con Le otto montagne), ed è un omaggio del regista a Au hasard Balthasar di Robert Bresson. Nelle sale italiane dal 22 dicembre, EO è, secondo lo stesso …