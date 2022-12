Draghi | “Non giudico Meloni | mantenere saldo l’ancoraggio a Ue”

(Di sabato 24 dicembre 2022) ROMA – “Non spetta a me giudicare il governo, soprattutto non dopo così poco tempo. Giorgiaha dimostrato di essere una leader abile e ha avuto un forte mandato elettorale. Occorre stare attenti a che non si crei di nuovo un clima internazionale negativo nei confronti dell’Italia.all’Europa è il modo migliore per moltiplicare il nostro peso internazionale”. E’ quanto afferma l’ex presidente del consiglio, Mario, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Penso anche – aggiunge – che si debba sempreaperto il confronto con le parti sociali, con gli enti territoriali, con il terzo settore. Un confronto ispirato al dialogo, all’ascolto, alla disponibilità”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

