Ciclocross | Wout van Aert dopo il successo all’Exact Cross | “La vittoria è bella perché non me l’aspettavo”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Un podio di lusso, nel qualevanè riuscito a svettare anche piuttosto nettamente. Il campione belga domina nell’ExactMol, una corsa didi seconda fascia in Belgio, che ha visto però al via tutti i big. Davanti al pubblico di casa l’uomo della Jumbo-Visma è riuscito a battere il rivale di sempre, Mathieu van der Poel. In una top-3 da sogno c’è la terza piazza del campione del mondo Tom Pidcock. Vanin ogni caso non ha lasciato spazio agli avversari staccandoli e lanciandosi verso l’arrivo in solitaria. Le sue parole a fine gara: “Non mi aspettavo di vincere qui. Forse questo rende questaancora più. Nella prima parte si trattava principalmente di studiare il tracciato. Si trattava di scoprire linee buone ...

