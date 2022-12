(Di sabato 24 dicembre 2022) Fabio, ex allenatore anche del, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera parlando dei Mondiali

Pianeta Milan

Il Napoli ha avuto giocatori meno spremuti dal Mondiale: un vantaggiorisponde: "Può ... Pioli può puntare al bis "È, ma le inseguitrici tra loro sono tutte molto vicine. Il Napoli ...... se saranno tre, quattro, cinque o magari anche sei, perché è un gironee soprattutto ... L'acciaccato Giannetti va in tribuna: ci sarà Energe al fianco diin attacco. Capello: “Difficile il bis Scudetto del Milan. Napoli favorito” Capello sul Milan: «Doppietta E’ difficile e il Napoli è favorito». Le parole dell’ex tecnico rossonero Fabio Capello ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera di una possibile doppietta del Mi ...Fabio Capello, ex allenatore e giocatore del Milan, è stato intervistato al Corriere della Sera e ha parlato così circa una possibile doppietta in campionato dei rossoneri ...