Umana Reyer Venezia | la sfida con Sassari e le grandi prove di Andrea De Nicolao

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sono discretamente positivi i ricordi che laal Banco di Sardegna, prossima avversaria dell’nel dodicesimo turno della Serie A UnipolSai 2022/23 in programma a Santo Stefano, rievoca inDee Michael Bramos. È proprio contro la formazione sarda, infatti, che entrambi gli alfieri della formazione orogranata hanno realizzato i loro career high in punti in Serie A, un’impresa questa che i due sono riusciti a concretizzare a quattro di distanza l’uno dall’altro. Nel dettaglio, il primo a griffare la propria prestazione più prolifica di sempre controè stato il playmaker di Camposampiero, capace di segnare 19 punti (frutto di un ottimo 8/9 dal campo) ai biancoblu con la maglia della Grissin Bon Reggio ...

Sportando

...Trieste 4 Banco di Sardegna Sassari 2 UNAHOTELS Reggio Emilia 2 Varese Basketball 0 Happy Casa Brindisi 0 GIRONE B PUNTI Dolomiti Energia Trentino 6 EA7 Emporio Armani Milano 4Venezia 4 ...Basket 2022 - 2023 Serie A1 femminile Tabellino partitaVenezia Femminile - Sesto San Giovanni Squadra in casaVenezia Femminile Squadra avversaria Sesto San Giovanni L'Venezia femminile prende presto le misure all'Allianz Geas Sesto San Giovanni e domina, 71 - 45 il finale, nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di basket ... Umana Reyer Venezia | De Nicolao, Bramos e la Dinamo Sassari Su mv danno per fatto scambio mian-monaldi… Sono discretamente positivi i ricordi che la sfida al Banco di Sardegna Sassari, prossima avversaria dell’Umana Reyer Venezia nel dodicesimo turno della Ser ...Sono discretamente positivi i ricordi che la sfida al Banco di Sardegna Sassari, prossima avversaria dell’Umana Reyer Venezia nel dodicesimo turno della Serie A UnipolSai 2022/23 in programma a Santo ...