Serena Rossi in ' Beata te' | ' Racconto la libertà delle donne'

Agenzia ANSA

È la storia di Marta (interpretata da), regista teatrale che sta per debuttare con il suo 'Amleto', alla quale il giorno del suo quarantesimo compleanno appare la visione celeste ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Èla protagonista della nuova puntata di "Stories" , il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24 ( LO SPECIALE ). Ospite del vicedirettore della testata ... Serena Rossi, con Beata te racconto la libertà delle donne Immaginate la visita dell’Arcangelo Gabriele per annunciarvi che avrete un figlio. Immaginate pure che diventare mamma non sia una vostra priorità e che vi serva del tempo per ..."Con questo film racconto la libertà di una donna, e sono felice di averlo fatto in un momento in cui in Afghanistan le donne non possono andare all'università e in Iran se ti togli il velo ti ammazza ...