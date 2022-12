Roma | il presepe dei migranti in piazza San Pietro | l’opera di Harry Greb per i richiedenti asilo

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’artistaha installato una sua opera inSan. I protagonisti della natività indossano giubbotti salvagente eha come titolo Holy Night. Welcome to Europe. Nella notte di Natale diventa il simbolo della realtà dei, dei rifugiati e dei. «Cercano speranza, solidarietà, fratellanza e diritti, spesso trovano solo ostacoli a causa di una politica discriminatoria», commenta. «Vengono trattati non come esseri umani ma, come un problema da evitare. Come qualcosa che non ci riguarda. Vorrei che si riflettesse su questo. È talmente evidente che riguarda ognuno di noi. Come si può scambiare una risorsa, un opportunità per un problema? ...