Roma | chiuso il concordato | parla Gualtieri | “Atac è salva | è un risultato storico”

(Di venerdì 23 dicembre 2022). Ilè stato superato e. A novembre 2021 il Sindacoaveva presentato il primo rapporto sulla città diin cui la società dei trasportirisultava fortemente in crisi e a rischio fallimento. Il Sindaco die la società, quindi, avevano iniziato le trattative con i creditori per cercare dire l’azienda. E ora l’impresa che sembrava impossibile e difficile è riuscita: l’azienda capitolina dei trasporti è, ilè stato. Cos’è ilIlpreventivo intrapreso dalla società di trasportie il Sindacoè uno strumento ...

Canale Dieci

- " La disciplina che ho avuto quest'anno è stata molto migliore rispetto agli anni precedent ... Il pilota della , dopo una prima parte di 2022 passata in testa alla classifica, haal ...Lunedì e giorni festiviIl comunicato del club laziale La Roma chiuderà il 2022 con un ultimo test tra le mura di Trigoria contro la Viterbese. Ecco l’annuncio del club di Serie C sul proprio sito ufficiale: In data 30.12.20 ...I giallorossi chiuderanno l'anno con un ultimo impegno prima della ripresa in campionato: ecco contro chi e quando si gioca ...