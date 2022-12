Pd | Calenda | ' vince Bonaccini con il 60% ma le primarie non sono aperte ma controllabili'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "rà. Le partite del Pd nonveramente, è un modo in cui si mettono d'accordo le correnti, ci va sempre meno gente,più, ci vanno quelli chemobilitati". Lo ha detto Carloa Tagadà parlando delledel Pd. "con il 60%, la Schlein avrà il 35-40% e farà la minoranza -ha spiegato il leader di Azione-. Ma il problema del Pd non è questo, è che metà vuole andare con i 5 stelle e l'altra con noi e non pospiù stare insieme. Letta è morto perchè non ha mai detto niente, non perchè è cattivo, ma perchè non può dire niente".

La Ragione

