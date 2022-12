(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nazione rigorosamente al posto di Paese, l'esaltazione degli italiani brava gente all'estero che però, paradossalmente, non capiscono il loro valore quando sono all'interno dei propri confini, linguaggio improntato a quella retorica patriottica che le è particolarmente congeniale. E' il 'in' di Giorgiache ha scelto di andare in, dove l'Italia guida un importante contingente di pace della Nato, per portare gli auguri e la vicinanza del governo aie ai diplomatici impegnati in una terra complicata.Due tappe, la prima a Baghdad, dove la presidente del Consiglio ha avuto un colloquio sia con il primo ministro della Repubblica irachena, Mohammed Shia al-Sudani, che con il neo presidente Abdul Latif Rashid, oltre al presidente del Parlamento. Occasioni nelle quali ha ...

Tiscali Notizie

L'Italia è un Paese che amo profondamente e anche se la miaè giunta al termine, lo ... Colgo infine l'occasione per augurare a tutti gli italiani Buone Felice Anno Nuovo. Ambasciatore ...E' il 'in' di Giorgia Meloni che ha scelto di andare in Iraq, dove l'Italia guida un importante contingente di pace della Nato, per portare gli auguri e la vicinanza del governo ai ... Natale in missione per Meloni. In Iraq dai militari: fieri di voi Il capo del M5s incassa due nuovi no e tra i grillini comincia a serpeggiare una certa frustrazione. A creare difficoltà anche la legge elettorale laziale che non prevede l'elezione automatica del can ...Il Natale è la festa più bella dell’anno ma così dovrebbe essere per tutti. Quando però si vive in strada e non si ha nulla, né una casa né una famiglia con cui festeggiare, il Natale ...