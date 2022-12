Manovra | Renzi “Misure non sovraniste e folli | ma senza visione”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non ci sono leche avrebbero fatto saltare i mercati. Dunque pericolo scampato. Ma lanel merito è debole, pasticciata e”. Lo afferma il leader Iv Matteonella sua Enews. “Nel metodo poi – aggiunge – appare imbarazzante ricordare come i ritardi del Governo abbiano violato i principi della democrazia parlamentare esattamente come faceva Giuseppe Conte. Ho messo a confronto ciò che Meloni diceva nel 2019 e oggi in questo video. Giorgia insomma è la versione 2.0 di Giuseppi. Peccato, speravo meglio!”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Non è mancata poi la stoccata di Matteo, che in tv ha rinfacciato alla leader di Fratelli d'Italia di aver in passato contestato Giuseppe Conte proprio per i ritardi sulla. Piccolo ...Ma lanel merito è debole, pasticciata e senza visione". Lo scrive Matteonella sua enews.ROMA (ITALPRESS) – “Non ci sono le misure sovraniste e folli che avrebbero fatto saltare i mercati. Dunque pericolo scampato. Ma la manovra nel merito è debole, pasticciata e senza visione”. Lo afferm ...Il bonus cultura per i nati nel 2004 sarà di 500 euro per l'acquisto di libri, biglietti per teatri, cinema e concerti ma partirà solo nel 2024, nel 2023 invece resta in vigore il vecchio bonus varato ...