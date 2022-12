Leonardo Pieraccioni vs Cristiano Malgioglio a Mi casa es tu casa | “Le mani addosso” VIDEO

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è risultato un po’ infastidito dall’atteggiamento didurante l’ultima puntata di Mies tu. Sebbene abbia usato ironia e simpatia per farlo notare ci sono stati alcuni passaggi che l’hanno proprio lasciato senza parole. Continua la trasmissione del paroliere su Rai 2 e lo fa con non poche polemiche, visto che molti lo accusano di essere troppo autoreferenziale.sfotte, atto II. Un fenomeno.#miestupic.twitter.com/kMUFRmJjdY — Massimo Falcioni (@falcions85) December 22, 2022 L’attore toscano viene interrotto durante un discorso sul suo libro proprio da ...

Corriere TV

Da Heather Parisi ai simpatici toscanaccie Massimo Ceccherini , Malgioglio ha regalato agli spettatori importanti e curiosi momenti di televisione, che saranno seguiti da un ...... Cristiano Malgioglio parlerebbe troppo di sé, e nel corso dell'ultima puntata a farne le spese è stato, che però non è rimasto sulle sue. Il regista e attore toscano stava ... Malgioglio lo interrompe e Pieraccioni lo bacchetta: «Me l’avevano detto...» Il 20 dicembre 2002 usciva nelle sale italiane Natale sul Nilo. L’ennesimo «cinepanettone», con l’ormai collaudata formula di una squadra con elementi fissi (insieme a Massimo Boldi e Christian De Sic ...In conseguenza di ciò è vietato lavorare e, al fine di compensare almeno in parte il mancato reddito, sussiste questa prestazione per gli invalidi. Ben si comprende la presenza di questo ulteriore ste ...