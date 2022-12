I Vantaggi della Registrazione di un Marchio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Spesso chi ha un’idea o un progetto sulla rampa di lancio si dimentica del. Si dimentica cioè di associare quest’idea ad un, verbale o figurativo che sia. E, successivamente, di proteggerlo, di registrarlo. Il deposito di un, per quanto possa sembrar banale, è un importante passaggio per conferire autorità al vostro messaggio e identità ai vostri prodotti e/o servizi. Senza unregistrato, chiunque si può appropriare di ciò che è vostro. Unregistrato si inserisce in un orizzonte di mercato ben definito e fa in modo che la clientela possa identificare in ogni momento l’azienda come la fonte di quel prodotto o di quel servizio. Come registrare un? Per quanto possiate trovare in rete articoli e guide per registrare un ...