Fiorello fa troppo rumore | residenti infuriati | “Non si dorme più per il caos”

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Viva Rai 2 –fa: “Non sipiù” Chi abita nei pressi del set di Viva Rai 2, in via Asiago, a Roma, non ne può più. La Pagina Facebook Partito Roma Nord ha pubblicato un post controe il suo programma mattutino. Isono esausti. Molti lamentano di essere svegliati all’alba dagli schiamazzi e dalle canzoni cantate dal vivo. Al centro delle proteste non solo il disturbo della quiete pubblica ma anche la pericolosità della posizione del gabbiotto in cui si svolge il programma. “Non so quanto si potrà resistere ancora. Va bene le risate ma abbiamo bisogno di dormire. Qualche giorno fa ho aperto la finestra e ho visto Raf mentre cantava sotto casa mia. Mi piace, ma guarda te se devo cominciare ...