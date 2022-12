È un calabrese di 52 anni l' uomo accoltellato a morte a Roma

(Di venerdì 23 dicembre 2022) AGI - Si chiamava Nazzareno Paolo Teti ed era originario di Vibo Valentia, l'di 52ucciso giovedì sera con una coltellata al collo in strada alla periferia est di. Secondo quanto si apprende, l'era accanto alla sua autovettura in via della Borghesiana, quando è stato colpito da unche poi si è dato alla fuga. Teti, dopo essere stato soccorso dal 118, è morto al Policlinico Tor Vergata. Gli agenti della Squadra Mobile stanno acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza di zona che potrebbero aver immortalato dettagli importanti per identificare l'aggressore. Al vaglio anche il passato della vittima e le frequentazioni delle ultime ore.

AGI - Si chiamava Nazzareno Paolo Teti ed era originario di Vibo Valentia, l'uomo di 52ucciso giovedì sera con una coltellata al collo in strada alla periferia est di Roma. Secondo quanto si apprende, l'uomo era accanto alla sua autovettura in via della Borghesiana, quando è stato colpito da un uomo che poi si è dato alla fuga. Teti, dopo essere stato soccorso dal 118, è morto al Policlinico Tor Vergata. Gli agenti della Squadra Mobile stanno acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza di zona che potrebbero aver immortalato dettagli importanti per identificare l'aggressore. Al vaglio anche il passato della vittima e le frequentazioni delle ultime ore.