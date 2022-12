Blinken | ' Per G7 proposta di pace di Kiev è un buon inizio | ma Mosca non è interessata

RaiNews

- Il segretario di Stato americano spiega di aver condiviso con il Gruppo dei Sette un percorso di pace in Ucraina articolato su dieci punti. 'Zelensky ignora la realtà', la replica del ...... con "più vittorie possibile"poi presentarsi più forte ad un eventuale tavolo negoziale. Gli ... E questa è una delle cose di cui abbiamo parlato", ha dettoai giornalisti. Il segretario di ... Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 301 - Blinken ringrazia Ankara per l'impegno sull'accordo per grano ucraino - Blinken ringrazia Ankara per l'impegno sull'accordo per grano ucraino Gli Stati Uniti hanno annunciato all'inizio di dicembre l'imposizione di sanzioni nei confronti di tre membri del Partito del lavoro ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...