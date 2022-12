Ariete | suo fratello è trans | “Siamo due sopravvissuti”

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 dicembre 2022)sarà una delle Big in gara al prossimo Festival di Sanremo e qualche giorno fa ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica. Fra i vari argomenti trattati anche quello dellaizione di suoGianmarco. “I miei genitori hanno dovuto dare la priorità a miopiccolo che a 8/9 anni stava attraversando una situazione difficile ed è stata dura per tutti, lui per primo. Problemi di bipolarismo, anoressia, e la scoperta di essere“. Lei è da sempre apertamente omosessuale, il– invece – ha scoperto di essere nato nel corpo sbagliato, ma questo, grazie anche ai genitori che li hanno sempre supportati, per loro non è mai stato un problema. “due, io alla mia solitudine lui al suo caos “. Della ...