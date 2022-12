Weghorst risponde a Messi dopo il siparietto al Mondiale | “Almeno ora conosce il mio nome”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Avevamo assistito ad un post partita a dir poco incandescente al termine dei calci di rigore che hanno deciso la vincente tra Argentina e Olanda, partita dalle mille emozioni e ribaltata dagli olandesi negli ultimi minuti regolamentari. Le immagini iconiche di quella sfida rimangono però quelle delle esultanze finali, diciamo discutibili, e delle polemiche, condite da insulti, che sono arrivate poi.non dimentica le provocazioni di, le dichiarazioni Non lascia spazio a dubbi la reazione dell’attaccante olandese che, al termine della partita di Coppa di Turchia con il suo Besiktas, è tornato sulla vicenda, raccontando la sua versione. “Ci sono stati dei momenti di tensione tra di noi. Penso che non abbia apprezzato e ne sia rimasto un po’ sorpreso. ...

... ecco la zampata degli arancioni che accorciano consu una disattenzione della difesa. Il ... Il maestro Van Gaalaffidandosi ancora ai suoi fedelissimi e mettendo in campo più o meno ...Il lungagnone(quasi 2 metri) decide di salire in cattedra da solo e fare ciò per cui è entrato: segnare. Prima un'imbucata di testa, poi stop e zuccata in scivolata su piazzato al 90'+11, ... Mondiali Olanda | Weghorst risponde a Messi: "Suo comportamento irrispettoso, volevo solo..." Un fine gara decisamente infuocato quello tra Olanda e Argentina. Protagonista nel finale Leo Messi che nelle interviste post gara si è rivolto in modo brusco nei confronti ...Avanti 2-0 al 73esimo, l’Albiceleste si fa rimontare dall’Olanda nel finale. Ai rigori la spuntano gli uomini di Scaloni.