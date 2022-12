Travaglio a La7 | “La Manovra è come una discarica | ogni tanto passa uno e butta lì una porcheria”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “Perché laè diventata una? Perché è l’immagine che se ne ha leggendo le cronache.uno elì una“. Così il direttore del FattoQuotidiano, Marco, intervenendo a Otto e mezzo su La7, parlando della legge di bilancio. “Se se ne accorgono la tolgono, se non se ne accorgono la lasciano, se volevano metterla lì la lasciano se non volevano metterla lì si dimenticano di toglierla”, spiega facendo l’esempio dell’emendamento da mezzo miliardo “approvato stanotte” e che poi “si sono accorti che non aveva copertura”.quindi prosegue, facendo ancora esempi sulla: “Forza Italia ha provato ad infilare il condono penale per gli evasori totali, chiamandoli ...

Il Fatto Quotidiano

Un giudizio molto severo quello che Marcoha espresso sulla manovra del governo, mentre era in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su. La conduttrice del talk ha fatto presente che il direttore del Fatto Quotidiano ha ...... è stato denunciato da Marcoin una puntata della trasmissione Otto e mezzo su, correttamente, ha fatto notare che non vi è differenza fra Renzi che prende soldi dall'Arabia ... Travaglio a La7: “La Manovra è come una discarica, ogni tanto passa uno e butta lì una… Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...